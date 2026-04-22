الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

09:09 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، جاهزيته الكاملة لمواصلة القتال والتصدي لأي تهديد أو ما وصفه بتكرار العدوان، مؤكداً أن قواته مستعدة للتعامل بحزم مع أي تطورات محتملة في المرحلة المقبلة.





وأشار الحرس الثوري، في بيان، إلى أنه سيوجه "ضربات ساحقة" لما تبقى من موارد العدو في المنطقة في حال اندلاع جولة جديدة من المعارك، لافتاً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً لاستهداف النقاط الحساسة ومراكز الردع التابعة للخصوم.



وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة خلال فترة وقف إطلاق النار، مع متابعة سلوك الطرف الآخر في مسار المفاوضات، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وترقب نتائج الاتصالات السياسية الجارية.







