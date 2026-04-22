الأربعاء 2026-04-22 09:57 ص

الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

الأربعاء، 22-04-2026 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، جاهزيته الكاملة لمواصلة القتال والتصدي لأي تهديد أو ما وصفه بتكرار العدوان، مؤكداً أن قواته مستعدة للتعامل بحزم مع أي تطورات محتملة في المرحلة المقبلة.اضافة اعلان


وأشار الحرس الثوري، في بيان، إلى أنه سيوجه "ضربات ساحقة" لما تبقى من موارد العدو في المنطقة في حال اندلاع جولة جديدة من المعارك، لافتاً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً لاستهداف النقاط الحساسة ومراكز الردع التابعة للخصوم.

وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة خلال فترة وقف إطلاق النار، مع متابعة سلوك الطرف الآخر في مسار المفاوضات، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وترقب نتائج الاتصالات السياسية الجارية.
 
 


أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إن إيران "تنهار ماليا" جراء إغلاق مضيق هرمز

شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إجراءاتها العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع إغلاقات للطرق وعمليات اقتحام واعتقالات. في جنين، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل عد

فلسطين الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة ويغلق طرقا ويشن اعتقالات في عدة مناطق

الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

أسواق ومال الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

عربي ودولي الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

فنان قدير دخل في الغيبوبة من جديد.. وابنه يكشف وضعه (صورة)

فن ومشاهير فنان مصري قدير يدخل في غيبوبة - صورة

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة تعقب الشحن فورتكسا أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

عربي ودولي 34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف السوري اليوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 