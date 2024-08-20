الحرس الثوري: فترة انتظار الرد قد تكون طويلة

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني ، الثلاثاء ، انه لن يبقى أي اعتداء على أهدافه دون رد وعلى العدو انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب.

اضافة اعلان