الحرس الثوري: فترة انتظار الرد قد تكون طويلة

واضاف : ردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة.
وبين الحرس ان " مرور الوقت في صالحه وقد تكون فترة انتظار الرد طويلة".
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