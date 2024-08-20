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الحرس الثوري: فترة انتظار الرد قد تكون طويلة

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري
الثلاثاء، 20-08-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني ، الثلاثاء ، انه لن يبقى أي اعتداء على أهدافه دون رد وعلى العدو انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب.

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واضاف  : ردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة.

وبين الحرس ان " مرور الوقت في صالحه وقد تكون فترة انتظار الرد طويلة".  

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