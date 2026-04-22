الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينتين في مضيق هرمز

الأربعاء، 22-04-2026 01:23 م

الوكيل الإخباري- أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان، الأربعاء، احتجاز سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز.

وقال البيان إنه تم نقل السفينتين المخالفتين إلى المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: "قامت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، في إطار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، صباح اليوم، باحتجاز سفينتين مخالفتين، إحداهما تدعى "MSC-FRANCESCA" التابعة للكيان الصهيوني، والأخرى "EPAMINODES"، كانتا تنويان الخروج سراً من المضيق دون ترخيص، وارتكبتا مخالفات متكررة، وعبثت بنظم المساعدة الملاحية، وعرضتا أمن الملاحة البحرية للخطر.


وتم تحديد موقعهما بفضل الاستخبارات الميدانية لمقاتلي هذه القوة، وتم إيقافهما في المضيق انتصاراً لحقوق الشعب الإيراني الشريف".


وأشار الحرس الثوري إلى أن "هاتين السفينتين قد نُقلتا حالياً إلى المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لفحص حمولتهما ووثائقهما ومستنداتهما".


وأكدت بحرية الحرس الثوري مجدداً أن أي إجراء يهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين المعلنة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المرور في مضيق هرمز، أو أي نشاط يتعارض مع المرور الآمن في هذا الممر الاستراتيجي، سيتم رصده باستمرار من قبل بحرية الحرس الثوري، وسيتم التعامل مع المخالفين بحزم وقانون.


وكانت وكالة فارس لفتت إلى أنه تم استهداف أيضا سفينة يونانية تدعى "Euphoria" من قبل حرس الثورة الإسلامية، وأصبحت عالقة قبالة السواحل الإيرانية.

 
 


