الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

09:23 ص

الوكيل الإخباري- هاجم قارب للحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات شمال شرقي سلطنة عُمان.





وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً بشأن واقعة على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال شرقي سلطنة عُمان، إذ أفاد قبطان سفينة حاويات باقتراب زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني.



وتعرضت السفينة بعد ذلك لإطلاق نار، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بغرفة القيادة، لكن دون الإبلاغ عن اندلاع أي حرائق أو حدوث ضرر بيئي، فيما جميع أفراد الطاقم بخير.







