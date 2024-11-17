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الحزب الحاكم في تركيا: الجيش مستعد لعملية عسكرية عبر الحدود

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أرشيفية
الأحد، 17-11-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري- قال عمر تشاليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إن القوات المسلحة مستعدة لعملية عسكرية عبر الحدود في أي وقت.

وجاءت تصريحات تشاليك هذه تعليقا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استكمال المناطق الآمنة على الحدود.

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وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم إنهم "يتابعون عن كثب تحركات المنظمات الإرهابية عبر الحدود"، مضيفا "بمجرد صدور التعليمات، فإن القوات المسلحة التركية في وضع يسمح لها ببدء عملية برية في وقت واحد، إن حماية عمق 30 كم في منطقتنا هو حساسيتنا الأساسية، عندما نرى أي بنية بعمق 30 كم من الحدود التركية، فإننا نعتبرها تهديدا مباشرا".


وأكد تشاليك على أهمية العمليات العسكرية السابقة عبر الحدود، قائلا: "لو لم يتم تنفيذ هذه العمليات، لكانت دولتا داعش وحزب العمال الكردستاني قد قامتا تحت أنوفنا، لقد حطمت القوات المسلحة التركية هذه التهديدات".


RT

 
gnews

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