الحكومة العراقية تؤكد انفتاحها على سوريا الجديدة

وأضاف: "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بغداد لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين الجارين".
وأشار إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الهدف المنشود، وستشكل منطلقا لبدء علاقات جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، ولا سيما أن الزيارة ستتناول مجمل الملفات الرئيسة التي تهم البلدين.
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