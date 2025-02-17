الحكومة العراقية تؤكد انفتاحها على سوريا الجديدة

الوكيل الإخباري- أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن انفتاح بلاده وترحيبها بسوريا الجديدة، ورغبتها بالتعاون الجدي بين حكومتي البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان