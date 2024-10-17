 
الخميس 2024-10-17 09:55 ص
 
 

الحوثيون: أميركا ستدفع ثمن عدوانها وموقفنا مع غزة ولبنان ثابت

الحوثيون
الحوثيون أكدوا أن موقفهم مع غزة ولبنان ثابت
الخميس، 17-10-2024 07:23 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانها، مؤكدا أن موقفهم مع غزة ولبنان لن يتزحزح.

اضافة اعلان


وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ذكرت أن 9 غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة، كما استهدفت 6 غارات أخرى مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة صنعاء.


وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنهم نفذوا ضربات دقيقة على 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.


وأضاف أن الضربات تمت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وشاركت فيها قاذفات "بي 2" التابعة للقوات الجوية الأميركية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي غرام الذهب 21 يستقر عند 54.4 دينارا في الأردن

مجلس الأمن الدولي

فلسطين إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة عبر مجلس الأمن

كيت ميدلتون

المرأة والجمال هذه السترة هي الأكثر مبيعاً بعد إطلالة كيت ميدلتون... وهذا سعرها

لقطة جانبية لمدينة القدس

أخبار محلية خرفان يرحب بتبني " اليونسكو " قرارا حول مدينة القدس القديمة واسوارها

بطولة ألعاب إلكترونية

عربي ودولي إدانة لاعب رياضة إلكترونية أمريكي بإهانة روسيا

صاروخ لحزب الله

عربي ودولي رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل

نهر بودو يتميز برمزية تاريخية

منوعات يشفي الجسد والروح".. قصة نهر اغتسل منه سكان إفريقيا قبل نقلهم لأميركا"

تعبيرية

طب وصحة أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس



 


الأكثر مشاهدة