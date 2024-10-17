الحوثيون: أميركا ستدفع ثمن عدوانها وموقفنا مع غزة ولبنان ثابت

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانها، مؤكدا أن موقفهم مع غزة ولبنان لن يتزحزح.

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وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ذكرت أن 9 غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة، كما استهدفت 6 غارات أخرى مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة صنعاء.



وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنهم نفذوا ضربات دقيقة على 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.