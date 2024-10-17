الحوثيون: أميركا ستدفع ثمن عدوانها وموقفنا مع غزة ولبنان ثابت

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ذكرت أن 9 غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة، كما استهدفت 6 غارات أخرى مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة صنعاء.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنهم نفذوا ضربات دقيقة على 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.
وأضاف أن الضربات تمت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وشاركت فيها قاذفات "بي 2" التابعة للقوات الجوية الأميركية.
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