الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون بنجاح

وأضاف أنهم هاجموا بطائرة مسيّرة هدفا حيويا في تل أبيب بنجاح، مشيرا إلى استهداف سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقي جزيرة سقطرى.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
3 أهداف للضربة الإسرائيلية على اليمن .. ما هي ؟
-
نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت هان داك سو
-
أوكرانيا تأسر أول جندي كوري خلال الحرب مع روسيا
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا
-
ولاية نيويورك تغرم شركات الوقود الأحفوري 75 مليار دولار
-
مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف سوري عادوا إلى وطنهم في 3 أسابيع
-
هيئة الطيران المدني بصنعاء توضح أضرار القصف الإسرائيلي