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الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون بنجاح

مطار بن غوريون
مطار بن غوريون
الجمعة، 27-12-2024 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ عملية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، مؤكدة نجاح العملية.اضافة اعلان


وأضاف أنهم هاجموا بطائرة مسيّرة هدفا حيويا في تل أبيب بنجاح، مشيرا إلى استهداف سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقي جزيرة سقطرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وكالات
 
gnews

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