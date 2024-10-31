 
الخميس 2024-10-31 10:37 م
 

الحوثيون: استهدفنا 202 سفينة مرتبطة بالعدو

الحوثيين
الحوثيون
الخميس، 31-10-2024 08:38 م
الوكيل الإخباري-   قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بان السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني بلغت 202 وهو إنجاز مهم.اضافة اعلان



وتابع : نقوي عمليات استهداف السفن المرتبطة بالعدو ونلاحقها في المسارات الجديدة التي تهرب إليها.
 
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