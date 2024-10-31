الحوثيون: استهدفنا 202 سفينة مرتبطة بالعدو

08:38 م

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الوكيل الإخباري- قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بان السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني بلغت 202 وهو إنجاز مهم. اضافة اعلان







وتابع : نقوي عمليات استهداف السفن المرتبطة بالعدو ونلاحقها في المسارات الجديدة التي تهرب إليها.