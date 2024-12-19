"الحوثيون": عازمون على تصعيد هجماتنا ضد إسرائيل

وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" محمد البخيتي، عبر "إكس"، في أول تعليق للجماعة على قصف جوي إسرائيلي على محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء وميناء الحديدة: "القصف الأمريكي الإسرائيلي للأعيان المدنية في اليمن (محطات الكهرباء والموانئ) يكشف حقيقة نفاق الغرب".
وأضاف: "عملياتنا العسكرية المساندة لغزة ستستمر وسنقابل التصعيد بالتصعيد حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها".
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