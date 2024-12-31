الحوثيون: عملياتنا مستمرة حتى يتوقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "العمليات مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة".

اضافة اعلان



وأضاف "الصواريخ وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض".