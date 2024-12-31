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الحوثيون: عملياتنا مستمرة حتى يتوقف العدوان على غزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 02:23 ص

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "العمليات مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة".

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وأضاف "الصواريخ وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض".


وبين "لن يأمن عمق العدو وجبهته الداخلية ما لم تأمن غزة".

 
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