الحوثيون: عملياتنا مستمرة حتى يتوقف العدوان على غزة

وأضاف "الصواريخ وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض".
وبين "لن يأمن عمق العدو وجبهته الداخلية ما لم تأمن غزة".
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