الجمعة 2025-03-21 02:45 ص
 

الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 21-03-2025 01:27 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع "نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 جنوبي يافا المحتلة".

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وأضاف "نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي جنوبي يافا المحتلة".

 
 
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