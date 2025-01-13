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الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد أهداف حيوية إسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع "نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة".

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وأضاف "العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" وحققت هدفها بنجاح بفضل الله".


وتابع "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بـ4 طائرات مسيرة حققت أهدافها بنجاح".

 
gnews

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