الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد أهداف حيوية إسرائيلية

وأضاف "العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" وحققت هدفها بنجاح بفضل الله".
وتابع "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بـ4 طائرات مسيرة حققت أهدافها بنجاح".
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