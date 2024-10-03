الحوثيون: هاجمنا هدفا حيويا في يافا بطائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) أن الجماعة نفذت هجومًا استهدف هدفًا حيويًا في يافا المحتلة باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.



وأكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح، حيث تمكنت الطائرات من الوصول إلى أهدافها دون أن يتم رصدها أو إسقاطها من قبل العدو.

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وأضاف المتحدث أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".