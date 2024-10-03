الحوثيون: هاجمنا هدفا حيويا في يافا بطائرات مسيرة

وأكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح، حيث تمكنت الطائرات من الوصول إلى أهدافها دون أن يتم رصدها أو إسقاطها من قبل العدو.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".
وأشار إلى أن الهجمات ستستمر حتى يتم وقف العدوان على غزة ولبنان.
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