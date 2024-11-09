الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أميركية ويقصفون قاعدة إسرائيلية

الوكيل الإخباري- بثت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صوراً لما قالت إنه لحظة إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع "إم كيو-9" بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، أمس الجمعة.

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وأعلن الناطق العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في صنعاء أمس الجمعة، أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم" في النقب جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في هذه العملية.



وأكد سريع إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9" في محافظة الجوف، ليرتفع عدد الطائرات من هذا النوع التي أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية إلى 12 طائرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دعماً لمعركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت منذ نحو عام.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن دون تفاصيل أخرى.



وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، أمس الجمعة.



وتضامناً مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.