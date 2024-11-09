 
السبت 2024-11-09 10:22 ص
 

الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أميركية ويقصفون قاعدة إسرائيلية

لحظة إصابة الطائرة الأميركية بصاروخ حوثي
لحظة إصابة الطائرة الأميركية بصاروخ حوثي
السبت، 09-11-2024 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   بثت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صوراً لما قالت إنه لحظة إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع "إم كيو-9" بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، أمس الجمعة.

اضافة اعلان


وأعلن الناطق العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في صنعاء أمس الجمعة، أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم" في النقب جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في هذه العملية.


وأكد سريع إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9" في محافظة الجوف، ليرتفع عدد الطائرات من هذا النوع التي أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية إلى 12 طائرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دعماً لمعركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت منذ نحو عام.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن دون تفاصيل أخرى.


وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، أمس الجمعة.


وتضامناً مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.


ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.






 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أسواق ومال روسيا تنوي زيادة حصتها في سوق الفحم العالمية

تعبيرية

فلسطين اعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة الثمار في بورين جنوب نابلس

جانب من الطريق

أخبار محلية الأشغال: استكمال أعمال صيانة جزء من طريق عمّان جرش بالاتجاهين

طائرات إف-16 من بين الأسلحة التي أرسلتها واشنطن لكييف

عربي ودولي واشنطن ترفع الحظر عن إرسال متعاقدين إلى أوكرانيا لإصلاح أسلحة أميركية

دورية للجيش في مدينة كويتا الباكستانية - أرشيف

عربي ودولي باكستان .. مقتل 17 على الأقل بانفجار بمحطة للسكك الحديدية

ياسر العظمة

فن ومشاهير هل سيتم انتاج جزء جديد من "مرايا"؟

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام أوكرانية: فرار جماعي في صفوف الجيش

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية

عربي ودولي إيران تنفي مزاعم أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب وتصفها بالمؤامرة



 


الأكثر مشاهدة