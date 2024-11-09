الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أميركية ويقصفون قاعدة إسرائيلية

وأعلن الناطق العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في صنعاء أمس الجمعة، أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم" في النقب جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في هذه العملية.
وأكد سريع إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-9" في محافظة الجوف، ليرتفع عدد الطائرات من هذا النوع التي أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية إلى 12 طائرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دعماً لمعركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت منذ نحو عام.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن دون تفاصيل أخرى.
وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، أمس الجمعة.
وتضامناً مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.
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