الخميس 2026-07-23 01:44 ص

الحوثيون يستهدفون ناقلتي نفط سعوديتين قبالة الشقيق

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 01:08 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، مشيرة إلى أن العملية جاءت بسبب "مخالفتهما قرار الحظر البحري" الصادر عن الجماعة.اضافة اعلان


من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بُعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غربي منطقة الشقيق في السعودية، مؤكدة عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وأضافت الهيئة أن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مشيرة إلى أن الطاقم يعمل حاليًا على إخماده.

ووجّه الحوثيون في اليمن رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية، بحسب ما أفادت غرفة الشحن الدولية الأربعاء.

وقالت غرفة الشحن الدولية "نؤكد تسجيل رسائل تحذيرية وجّهها الحوثيون إلى السفن في المنطقة".

مدير قسم الاستخبارات في شركة الأمن البحري "نبتون بي 2 بي غروب"، كريستوفر لونغ، قال سابقا إنّ الحوثيون في اليمن، بثوا رسالة عبر الراديو بشأن الحظر، مضيفا بأن الرسالة "سُجّلت... من طرف سفينة في مضيق باب المندب" الاثنين.

وجاء في الرسالة "هنا القوات البحرية اليمنية... وفقا لقرار القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 20 تموز 2026، والذي يقضي بمنع إبحار السفن التابعة للسعودية بسبب الحصار المستمر على الشعب اليمني، نحذر كل السفن التابعة (..) السعودي من الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وفي حال عدم الامتثال لقرار القوات المسلحة اليمنية، فستكون تلك السفن ضمن أهدافنا".

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إنه حتى 22 تموز، جرى تغيير مسار 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة؛ لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري.

وأعلن الحوثيون، الاثنين، 20 تموز 2026، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب إيران وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج.
 
 


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