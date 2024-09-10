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الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية ثانية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن انهم نجحو في إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز "إم كيو 9".

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واضاف أن هذه ثاني مسيّرة أميركية تسقطها جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال 72 ساعة.

 
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