الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية والحاملة "فينسون"

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان: "إن العملية العسكرية تمت بعدد من الطائرات المسيّرة".
وأضاف سريع أن "العملية نُفذت بعد 24 ساعة من العملية التي أجبرت حاملة الطائرات الأميركية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس".
وتابع: "من نتائج العملية المباركة ضد ترومان إسقاط طائرة إف-18، وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، فضلًا عن مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيّرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".
وأعلن المتحدث عن تنفيذ عمليتين عسكريتين على "أهداف حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة من نوع (يافا)، وعلى هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة من نوع يافا".
سكاي نيوز
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