الحوثيون يعلنون مهاجمة هدفين إسرائيليين وحاملتي طائرات أميركيتين

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الإثنين، أنها هاجمت بـثماني طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ هدفين إسرائيليين وحاملتي طائرات أميركيتين.



وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذ سلاح الجو المسيّر عمليتين عسكريتين"، متابعًا: "استهدفت أولاهما هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي بمنطقة عسقلان المحتلة، بطائرة مسيّرة من نوع يافا"، دون مزيد من التفاصيل.

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