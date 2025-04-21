الحوثيون يعلنون مهاجمة هدفين إسرائيليين وحاملتي طائرات أميركيتين

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذ سلاح الجو المسيّر عمليتين عسكريتين"، متابعًا: "استهدفت أولاهما هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي بمنطقة عسقلان المحتلة، بطائرة مسيّرة من نوع يافا"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف البيان أن: "هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي بمنطقة أم الرشراش (إيلات) استهدفناه بطائرة مسيّرة من نوع صماد1".
وأكد البيان أن العمليتين تمثلان:"انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الإسرائيلي، وبدعم أميركي، على إخواننا في غزة".
كما أعلن الحوثيون القيام بـ"عمليتين عسكريتين نوعيتين"، الأولى نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر ضد حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع التابعة لها شمال البحر الأحمر، بـصاروخين مجنحين وطائرتين مسيّرتين، حسب سريع.
وذكر سريع أن العملية الأخرى نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، واستهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، بـثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيّرة.
وأضاف أن العمليات العسكرية الأربع "حققت أهدافها بنجاح"، مؤكدًا أن استهداف الحاملتين جاء
"في إطار التصدي للعدوان الأميركي على بلدنا، وردًا على مجازره المرتكبة بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة العاصمة صنعاء".
الجزيرة
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