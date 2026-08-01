الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على المرور عبر مضيق باب المندب

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الوكيل الإخباري- نفى الحوثيون في اليمن السبت، التقارير التي تفيد بأنهم يعتزمون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. اضافة اعلان





وقال الحوثيون في بيان إن خدمة العبور الآمن للسفن "مجانية واختيارية".



وأضاف البيان أن "أي شخص أو جهة تطلب دفع مبالغ مالية مقابل عبور مضيق باب المندب أو مقابل تصريح العبور الآمن لا يمثل الجمهورية اليمنية ولا مركز تنسيق العمليات الإنسانية بأي صفة كانت".



ودعا البيان "شركات الشحن إلى عدم دفع أي مبالغ أو تقديم أي بيانات إلى أي أشخاص أو جهات غير مخولة".



وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اتهم الحوثيين الأربعاء، بالعمل بالتعاون مع إيران على فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.



ويمثل الممر البحري شريانا حيويا لنقل كميات هائلة من النفط الخام السعودي إلى السوق الدولية، بعد أن تقلصت صادرات المحروقات بسبب إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل.



وقال الإرياني إن التقييم جاء بناء على "معلومات استخباراتية مؤكدة" تم الحصول عليها أخيرا، تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني يساعد في إدارة هذا الجهد.



وشدّد الوزير على أن هذه الخطوة ستشكل "تصعيدا خطيرا يهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم إلى مصدر تمويل دائم للأنشطة العسكرية للميلشيا".









