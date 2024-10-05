الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة، عن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، وبذلك ترتفع الغارات إلى 18.

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وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل، أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون تفاصيل.



ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحوثيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ15 غارة العاصمة صنعاء ومدينة ذمار (شمال) والحديدة (غرب) ومحافظة البيضاء (وسط)، دون ذكر نتائج القصف.