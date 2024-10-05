الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل، أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون تفاصيل.
ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحوثيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ15 غارة العاصمة صنعاء ومدينة ذمار (شمال) والحديدة (غرب) ومحافظة البيضاء (وسط)، دون ذكر نتائج القصف.
وقالت قناة المسيرة إن الغارات شملت 4 غارات على منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء، و7 غارات على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة، وغارة على جنوب ذمار، و3 غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء.
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