السبت 2025-03-29 02:23 ص
 

الحوثيين: 72 غارة أميركية على صنعاء ومدن أخرى خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الولايات المتحدة شنت 72 غارة على صنعاء وصعدة وعمران ومأرب والجوف والحديدة خلال 24 ساعة.
ارشيفية
 
السبت، 29-03-2025 01:08 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الولايات المتحدة شنت 72 غارة على صنعاء وصعدة وعمران ومأرب والجوف والحديدة خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وأضافت أن قتيلا و3 جرحى سقطوا إثر العدوان الأميركي على محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

من جهتها قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قوتها تهاجم مواقع للحوثيين.
 
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