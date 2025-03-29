الحوثيين: 72 غارة أميركية على صنعاء ومدن أخرى خلال 24 ساعة

وأضافت أن قتيلا و3 جرحى سقطوا إثر العدوان الأميركي على محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.
من جهتها قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قوتها تهاجم مواقع للحوثيين.
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