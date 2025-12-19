السبت 2025-12-20 01:02 ص

الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الجمعة، 19-12-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.

وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية" مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في دول عربية.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".
 
 


