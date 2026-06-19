الخارجية الأميركية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت في بيان، إن روبيو "شدد مجددا على ضرورة نزع سلاح" حزب الله وأكد دعم الولايات المتحدة "لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها".
وكان عون أبلغ روبيو خلال اتصال هاتفي الجمعة، أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو "ركيزة أساسية" لتقدّم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن.
وأكد عون بحسب بيان رئاسي "ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية... من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل".
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