الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا

وأكدت الوزارة رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار.
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