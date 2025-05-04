الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا

الوكيل الإخباري- أدانت الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

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