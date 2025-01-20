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الخارجية الإيرانية: أوصينا مواطنينا مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا

مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
الإثنين، 20-01-2025 12:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلن متحدث خارجية إيران إسماعيل بقائي أن إيران أوصت مواطنيها مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا، وذلك بعد حظر السلطات السورية دخول الإيرانيين والإسرائيليين.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، كشفت شركات الطيران العاملة في سوريا عن ورود بلاغات إليها بحظر نقل المواطنين إلى سوريا ممن يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية.

وجاءت القرارات المذكورة بعد أكثر من شهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتزامنا مع استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي في الـ7 من يناير الجاري.

من جهتها، أصدرت الخطوط الجوية التركية تعليمات خاصة للمسافرين إلى سوريا مع قرار استئناف الشركة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق.

وفي سياق متصل، أكدت ‏ منصة "تأكد" السورية أن كل الشائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام حول حظر استيراد البضائع ذات المنشأ الإيراني والإسرائيلي والروسي عارية عن الصحة.

روسيا اليوم 
 
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عربي ودولي الخارجية الإيرانية: أوصينا مواطنينا مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا



 




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