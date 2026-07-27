الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان الرسائل عبر وسطاء، إلا أن الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في الدفاع عن سيادتها.

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