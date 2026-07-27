الإثنين 2026-07-27 12:58 ص

الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم

الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم
الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم
 
الإثنين، 27-07-2026 12:39 ص

الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان الرسائل عبر وسطاء، إلا أن الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في الدفاع عن سيادتها.

اضافة اعلان

 

وقال بقائي، في مقابلة مع قناة "أو آر أف" النمساوية، إن الهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة تمثل امتدادا للحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، معتبرا أن واشنطن تتحمل مسؤولية تقويض المسار الدبلوماسي.

وأضاف أن الولايات المتحدة نقضت عمليا كافة بنود مذكرة التفاهم، واغتالت البيئة المناسبة للحوار، وخانت الدبلوماسية للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن هذه التطورات أضعفت فرص استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده لا يمكن أن تسمح بأن يتحول مضيق هرمز مرة أخرى إلى يد المعتدين للإضرار بأمنها القومي، مؤكدا أن حماية السيادة الإيرانية تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

وفي المقابل، أوضح بقائي أن قنوات الاتصال غير المباشرة لا تزال قائمة، لافتا إلى أن عددا من الوسطاء يواصلون تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، ومن بينهم باكستان وقطر، في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء التواصل قائما رغم تصاعد التوترات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفيات الاثنين 27-7-2026

الوفيات وفيات الاثنين 27-7-2026

الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات مباشرة لإيران

https://www.alwakeelnews.com/story/783290

عربي ودولي إصابة تسعة أشخاص في صاعقة برق بمطار أرتورو ميشيلينا الدولي بفنزويلا

ل

عربي ودولي ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات مباشرة لإيران

"يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة

تكنولوجيا "يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة

ب

أخبار محلية من هارموني العربي إلى فانتازيا الأندلس.. تناغم الأصوات يضيء مسرح الهيبودروم في جرش

ل

أخبار محلية اتحاد العمال يرحب بتوجه الضمان لشمول العاملين في المهن الحرة بمظلته



 
 






الأكثر مشاهدة

 