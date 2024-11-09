الخارجية القطرية: التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة

الوكيل الإخباري- قالت الخارجية القطرية ان جهود قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي.

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وبينت ان التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة.



وأشارت إلى ان قطر أخطرت الأطراف أنها ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب.



وأضافت انه عند توفر الجدية لإنهاء الحرب سنكون في المقدمة لبذل كل جهد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى.