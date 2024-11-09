الخارجية القطرية: التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة

وبينت ان التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة.
وأشارت إلى ان قطر أخطرت الأطراف أنها ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب.
وأضافت انه عند توفر الجدية لإنهاء الحرب سنكون في المقدمة لبذل كل جهد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى.
قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها إذ شهدنا تلاعبا بالتراجع عن التزامات اتفق عليها.
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