الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

الوكيل الإخباري-    استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، السفير الإيراني لدى دولة الكويت محمد توتونجي ، للمرة الثانية وسلمته مذكرة احتجاج إثر استمرار العدوان الإيراني الآثم على الكويت عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وما يمثله العدوان من انتهاك صارخ لسيادتها وأجوائها، وخرق جسيم لميثاق الأمم المتحدة وإخلال صريح بالقانون الدولي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتة (كونا)، جددت الوزارة في بيان لها ، إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ورفضها القاطع لجميع الهجمات السافرة التي تشنها إيران على أراضيها وأجوائها، لا سيما تلك التي استهدفت المرافق والبنية التحتية المدنية الحيوية.

 
 


