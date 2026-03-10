الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، السفير الإيراني لدى دولة الكويت محمد توتونجي ، للمرة الثانية وسلمته مذكرة احتجاج إثر استمرار العدوان الإيراني الآثم على الكويت عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وما يمثله العدوان من انتهاك صارخ لسيادتها وأجوائها، وخرق جسيم لميثاق الأمم المتحدة وإخلال صريح بالقانون الدولي.

