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الخارجية المصرية تحذر رعاياها في أمريكا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-   طالبت الخارجية المصرية رعاياها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية والمدن المجاورة التي تعاني من شدة الحرائق بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر.اضافة اعلان

ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في لوس انجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا أثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأوضحت الخارجية المصرية أن مكتب نائب وزير الخارجية والهجرة السفير نبيل حبشي يقوم بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس انجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم.

وأهابت وزارة الخارجية والهجرة بالسادة المواطنين في لوس انجلوس والمدن المجاورة بضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها.

وأشار بيان الخارجية المصرية بأنه في حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس للتقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

وأعربت مصر عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتقديمها خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

روسيا اليوم
 
gnews

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