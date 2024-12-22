الخارجية اليمنية: نعتزم إعادة فتح سفارتنا في دمشق

وأكد ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة "سبأ" اليمنية، أن الوزارة تجري حاليا الاتصالات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات السورية الجديدة لاستلام مبنى السفارة.
وخلال السنوات الماضية، تسلم ممثلو جماعة الحوثي مقر السفارة اليمينة عقب فتحها أمام ممثلي الجماعة، ليتم إغلاقها في وقت لاحق، عقب خلافات بين قيادات الحوثيين.
ومن المتوقع أن نكثف الحكومة اليمنية اتصالاتها وتعين سفيرا في دمشق مع الإعلان عن وزير الخارجية الجديد في الحكومة المؤقتة أسعد حسن الشيباني، في إطار سعيها لبناء علاقات دولية جديدة.
هذا وأعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا السبت تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.
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