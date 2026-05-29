الجمعة 2026-05-29 02:11 ص

الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على مبيعات الجيش الإيراني

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الجمعة، 29-05-2026 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الخاصة بالجيش الإيراني رغم توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على ثماني سفن تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه السفن ناقلة النفط فلورا التي ترفع علم جزر المارشال وناقلة النفط هاونكايو التي ترفع علم جزر القمر وناقلة النفط إيل جاب التي ترفع علم بنما.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية بهدف إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية".

ولم يصدق الرئيس دونالد ترامب بعد على الاتفاق في الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. وأحدث الصراع اضطرابا في الأسواق العالمية بسبب إغلاق المضيق الحيوي قبالة سواحل إيران وسلطنة عمان، والذي كان يمر من خلاله 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أكثر من 15 كيانا منها شركة ورث سين إنرجي المحدودة في هونج كونج وشركة سيمفوني شيبنج آند ماريتايم مانجمنت في دبي وشركة مهدييف تريدنج في هونج كونج أيضا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القهوة

طب وصحة هل تؤثر القهوة حقا على النوم؟

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

حطام طائرة أميركية ومروحية في أصفهان

عربي ودولي التلفزيون الإيراني الرسمي: تدمير طائرة أميركية قرب بوشهر

البيت الأبيض

عربي ودولي الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على مبيعات الجيش الإيراني

فعّلت مديرية صحة الزرقاء برنامج المناوبات للمراكز الصحية الشاملة، ضمن خطة وزارة الصحة الهادفة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمواطنين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تشغيل المراكز

أخبار محلية صحة الزرقاء تفعل خطة المناوبات في المراكز الصحية

البترا

أخبار محلية أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات جنوب بيروت

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وزير الخزانة الأميركي يقول إنه سيمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات



 
 






الأكثر مشاهدة

 