الخطوط الجوية الأميركية تلغي جميع رحلاتها لإسرائيل حتى أبريل 2025

الوكيل الإخباري- مددت شركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ومنها حتى أبريل/نيسان 2025، حسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.



وسبق لعديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأسبوع المقبل على الأقل، وذلك تحت وطأة مخاوف من رد محتمل لإيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق لاغتيال هنية.