الخطوط الجوية الأميركية تلغي جميع رحلاتها لإسرائيل حتى أبريل 2025

وسبق لعديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأسبوع المقبل على الأقل، وذلك تحت وطأة مخاوف من رد محتمل لإيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق لاغتيال هنية.
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