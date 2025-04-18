الخطوط الجوية السورية تستأنف الرحلات المباشرة إلى الإمارات يوم الأحد

وأوضحت المؤسسة أنه "سيتم حاليا تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا قريبا".
وأضافت "سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي الثلاثاء والجمعة".
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