الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى تركيا

وقالت الخطوط الجوية السورية، في منشور في صفحتها في "فيسبوك"، إن أولى الرحلات ستنطلق إلى إسطنبول في الساعة 17:30 من مطار دمشق الدولي بتوقيت سوريا على أن يكون الوصول إلى 19:30 إلى مطار إسطنبول بتوقيت دمشق.
وذكرت الشركة السورية أن هذه الرحلة تشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التواصل وتسهيل حركة السفر بين سوريا وتركيا.
وانسحبت العديد من شركات الطيران من سوريا مع انطلاق الأزمة السورية قبل 14 عاما. كذلك توقفت الرحلات الدولية مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، لكنها استؤنفت بعد ذلك بخدمات تقدمها حاليا الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية، بالإضافة إلى شركات الطيران السورية.
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