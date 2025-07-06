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الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
 
الأحد، 06-07-2025 10:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الطيران المدني السوري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا عبر الخطوط الجوية السورية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتأمين سفر السوريين المقيمين في الخارج.اضافة اعلان


وأكد رئيس الهيئة أشهد الصليبي أن الرحلات ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي:

دمشق/ طرابلس – بنغازي
حلب/ طرابلس – بنغازي

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت في العاشر من الشهر الماضي انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار إسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاماً.
 
 
gnews

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