الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

وأكد رئيس الهيئة أشهد الصليبي أن الرحلات ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي:
دمشق/ طرابلس – بنغازي
حلب/ طرابلس – بنغازي
وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت في العاشر من الشهر الماضي انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار إسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاماً.
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