الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار

08:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. اضافة اعلان





كما دعت الوزارة -في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- إلى متابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.





