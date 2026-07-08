الأربعاء 2026-07-08 09:19 ص

الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار

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ارشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.اضافة اعلان


كما دعت الوزارة -في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- إلى متابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
 
 


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