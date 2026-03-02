الإثنين 2026-03-02 03:21 ص

الداخلية البحرينية تعلن تعرض منشأة بحرية قرب ميناء سلمان لاعتداء إيراني

البحرين
البحرين
 
الإثنين، 02-03-2026 01:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين أن اعتداء إيرانيا استهدف إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الوزارة أن فرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة التطورات واتخاذ التدابير اللازمة.

 
 


