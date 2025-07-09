الدفاعات الجوية الروسية تعترض عدة مسيرات في مناطق مختلفة

وأوضح العمدة: "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى موسكو. ويعمل خبراء من خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".
كما أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران الفيدرالية الروسية أرتيوم كورينياكو في قناته على "تلغرام" بفرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار شيريميتييفو.
وكتب في قناته: "مطار شيريميتييفو (رمز منظمة الطيران المدني الدولي: UUEE). تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات". وأضاف كورينياكو أن هذه القيود ضرورية لضمان سلامة الرحلات الجوية.
كما أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك فاسيلي أنوخين إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان القوات المسلحة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
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