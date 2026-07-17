الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر اليوم الجمعة، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت البلاد. اضافة اعلان





وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي نقله الإعلام الكويتي، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".



ودعت الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".





