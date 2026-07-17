الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي نقله الإعلام الكويتي، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".
ودعت الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
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