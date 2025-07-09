الدفاعات الروسية: إسقاط 86 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 86 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.



ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 86 طائرة مسيرة منها 23 فوق كورسك، 16 فوق بريانسك، 15 فوق تولا، 12 طائرة فوق بيلغورود، 12 فوق أوريول، 4 فوق محيط موسكو، 2 فوق سمولينسك، 1 فوق فورونيج، 1 فوق ريازان.

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وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 فبراير 2022.