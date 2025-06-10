الدفاعات الروسية تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية عشرات المسيرات الأوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وموسكو وشبه جزيرة القرم وجمهورية تتارستان.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "أسقط الدفاع الجوي 102 مسيرة أوكرانية 20 في مقاطعة بيلغورود و46 في مقاطعة بريانسك و2 في مقاطعة كورسك و9 في مقاطعة فورونيج و9 في القرم و4 في مقاطعة كالوغا و4 في جمهورية تتارستان و3 في مقاطعة موسكو و2 في مقاطعة لينينغراد و2 في مقاطعة أوريول ، و1 في مقاطعة سمولينسك".

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وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.