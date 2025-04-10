الخميس 2025-04-10 10:28 ص
 

الدفاعات الروسية تسقط 42 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

ل
أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 42 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 42 مسيرة أوكرانية منها 13 في مقاطعة بريانسك، و12 في مقاطعة كالوغا و7 في مقاطعة كورسك و4 في مقاطعة بيلغورود و4 في القرم و1 في مقاطغة أوريول و1 في مقاطعة موسكو".

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وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الأربعاء 158 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد وفوق بحري آزوف والأسود. 


وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

 

RT

 
gnews

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