الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيرة أوكرانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 91 مسيرة 40 في مقاطعة كورسك و3 في مقاطعة بيلغورود و6 في القرم و7 فوق البحر الأسود و8 في مقاطعة نيجني نوفغورود و12 في مقاطعة أوريول، و11 في مقاطعة ريازان، و1 في مقاطعة كالوغا، و1 في مقاطعة بريانسك، 2 في مقاطعة موسكو".
وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.
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