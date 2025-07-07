الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيرة أوكرانية

ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 91 طائرة مسيرة منها 20 فوق بيلغورود و14 فوق كورسك و9 فوق ليبيتسك و8 فوق بريانسك و8 فوق مقاطعة موسكو و8 فوق فورونيج و7 فوق البحر الأسود و3 فوق نوفقورود و3 فوق تفير و3 فوق تامبوف و3 فوق لينينغراد و2 فوق أريول وواحدة فوق فلاديمير و1 فوق إقليم كراسنودار و1 فوق جزيرة القرم.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 فبراير 2022.
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