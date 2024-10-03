الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدد من المسيرات

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بدوي انفجارات في سماء ريف دمشق، وقالت وسائل إعلام سورية، إن صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، ناجم عن محاولة اعتداء إسرائيلي، يرجح بأنه نفذ من مسيرة حاولت الاقتراب، وتعاملت معها مضادات الجيش السوري في محيط طريق الديماس - الصبورة.
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