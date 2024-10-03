 
الخميس 2024-10-03 03:31 م
 

الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدد من المسيرات

علم سوريا
علم سوريا
الخميس، 03-10-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدد من المسيرات في سماء منطقة الديماس وصولا إلى يعفور بريف دمشق الغربي.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بدوي انفجارات في سماء ريف دمشق، وقالت وسائل إعلام سورية، إن صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، ناجم عن محاولة اعتداء إسرائيلي، يرجح بأنه نفذ من مسيرة حاولت الاقتراب، وتعاملت معها مضادات الجيش السوري في محيط طريق الديماس - الصبورة.

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RT

 
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