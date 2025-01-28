الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 280 جنديا في محور كورسك خلال آخر يوم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن خسائر الجيش الأوكراني في محور كورسك خلال اليوم الماضي شملت أكثر من 280 جنديا ودبابة وناقلة جند مدرعة و6 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 16 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت 5 هجمات مضادة للعدو.

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وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 14 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.



ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 55470 عسكريا و322 دبابات و239 مركبة مشاة قتالية و184 ناقلة جند مدرعة و1642 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.