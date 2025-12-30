الدفاع الروسية: إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.



وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 109 طائرات مسيرة أوكرانية".



وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 80 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و10 طائرات فوق مقاطعة كالوغا و8 طائرات فوق مقاطعة موسكو، بما فيها 3 مسيرات متجهة نحو موسكو تحديدا، وكذلك 7 طائرات فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة فورونيج وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وسمولينسك.

اضافة اعلان