الإثنين 2025-04-28 08:47 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 115 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 115 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 115 مسيرة 2 في مقاطعة كورسك و1 في مقاطعة بيلغورود و102 في مقاطعة بريانسك و9 في شبه جزيرة القرم و1 فوق البحر الأسود".

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وأعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم موسع بالطائرات المسيرة شنه نظام كييف.


وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يواصل الجيش الروسي توسيع نطاق عملياته لإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تحاول بها ضرب روسيا.

 

RT

 
gnews

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