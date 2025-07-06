الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 120 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، وبحر آزوف.



وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 مسيرة في مقاطعة بريانسك، و29 في مقاطعة كورسك، و18 في مقاطعة أوريول، و17 في مقاطعة بيلغورود، و13 في مقاطعة تولا، و4 في مقاطعة كالوغا، و3 في مقاطعة لينينغراد، و2 في مقاطعة سمولينسك، و2 في مقاطعة نوفغورود، و1 في مقاطعة تفير، و1 في بحر آزوف.

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