الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 مسيرة في مقاطعة بريانسك، و29 في مقاطعة كورسك، و18 في مقاطعة أوريول، و17 في مقاطعة بيلغورود، و13 في مقاطعة تولا، و4 في مقاطعة كالوغا، و3 في مقاطعة لينينغراد، و2 في مقاطعة سمولينسك، و2 في مقاطعة نوفغورود، و1 في مقاطعة تفير، و1 في بحر آزوف.
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